Уфа, 12 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Директора библиотеки заподозрили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Pictures of Money Деньги

Сообщается, что муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческая центральная библиотека» была выделена субсидия на доведение среднемесячной зарплаты сотрудников до республиканского уровня.

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемая директор библиотеки внесла в приказ о поощрении работников недостоверную информацию и подписала его.

«При этом фактически она не обладала таким правом, поскольку данный вопрос относился к компетенции муниципалитета. В результате женщина незаконно получила из бюджета более 150 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта.