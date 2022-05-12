Анкара, 12 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Турецкие военно-воздушные силы провели учения с объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16. Об этом сообщает минобороны Турции.

Defense.gov F-16

Ранее стало известно, что Турция запросила у США ракеты и радары на $400 млн для своего парка истребителей F-16. Этот запрос рассмотрит американский конгресс.

«Учения по сотрудничеству в морской авиации проводились с элементами боевой оперативной группы НАТО с участием самолетов F-16, находящихся на вооружении 6-й главной реактивной базы командования ВВС (Турции)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, США официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок новейших истребителей F-35. Поводом для такого решения стала покупка Анкарой российских систем ПВО С-400.

Читайте также: Турция запросила у США оборудование и ракеты для истребителей F-16