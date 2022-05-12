Стокгольм, 12 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. После решения Финляндии присоединиться к НАТО, нет ни малейшего шанса, что Швеция в свою очередь захочет поступить иначе. Однако лидер «Левых» Нуши Дадгостар по-прежнему считает, что в Швеции для решения о вступлении в альянс необходимо провести референдум. Об этом она заявила 12 мая в эфире телеканала SVT.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

«Левые» критически относятся к членству Швеции в НАТО, и Нуши Дадгостар предупреждает, что вступление в альянс может привести к усилению милитаризации и эскалации в Скандинавии.

«Сейчас принять такое решение не обосновано с точки зрения политики безопасности», — считает лидер партии.

Более того, ее позиция осталась неизменной даже после того, как Финляндия захотела вступить в НАТО. По ее словам, референдум в Швеции по вопросу НАТО можно провести после сентябрьских выборов в риксдаг.