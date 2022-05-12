Новосибирск, , 15:14 — REGNUM Украинская пропаганда делается на системном уровне. Такое мнение ИА REGNUM высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, комментируя попытку показать садистский антироссийский мультфильм ученикам алтайской школы.

«Ваня» из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам Цитата из видео

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«Такие мультфильмы показывают украинским детям и мы видим, что из них в конечном итоге может вырасти. Но всегда нужно понимать, что авторы этой пропагандистской листовки делают как бы самих себя. Они рассказывают как бы о жестокости России, русских, но они сами очень жестоки и, в конечном итоге, рассказывают о своих жестокостях по отношению уже к нам. Мы видели, что происходило в Мариуполе, мы видели, что происходило в Волновахе и в других городах, и как украинские нацисты вели себя по отношению, прежде всего, к мирному населению, к тем же самым украинцам, — отметил Антонов. — Конечно же, ничего хорошего по этому поводу я сказать не могу. Я считаю, что объяснять детям, что происходит, нужно и важно. Но при этом не нужно использовать чужую пропаганду, потому что можем получить совсем не тот эффект, который мы ожидаем. И во-вторых, нужно работать самим — то есть рассказывать о ситуации, общаться с детьми, объяснять, что происходит, с чем мы столкнулись на понятном им языке, на понятном уровне. И конечно же без матов и прочих ужасов».

При этом депутату хотелось бы послушать пояснения тех педагогов, «которым хватило ума, или такта, или образования, чтобы предложить к просмотру такой мультфильм».

«Давайте на этом сконцентрируемся — что это за педагоги и какие мотивы ими двигали, что они чуть не показали нашим детям такую инфернальную дичь», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что педагогам Бобровской школы было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, главные герои которого в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, но потом начали ссориться. При этом замдиректора по воспитательной работе увидела в мультфильме лишь «ненормативную лексику».