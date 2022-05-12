«Инфернальная дичь» — депутат об антироссийском мультфильме в школе
Новосибирск, 12 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Украинская пропаганда делается на системном уровне. Такое мнение ИА REGNUM высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, комментируя попытку показать садистский антироссийский мультфильм ученикам алтайской школы.
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«Такие мультфильмы показывают украинским детям и мы видим, что из них в конечном итоге может вырасти. Но всегда нужно понимать, что авторы этой пропагандистской листовки делают как бы самих себя. Они рассказывают как бы о жестокости России, русских, но они сами очень жестоки и, в конечном итоге, рассказывают о своих жестокостях по отношению уже к нам. Мы видели, что происходило в Мариуполе, мы видели, что происходило в Волновахе и в других городах, и как украинские нацисты вели себя по отношению, прежде всего, к мирному населению, к тем же самым украинцам, — отметил Антонов. — Конечно же, ничего хорошего по этому поводу я сказать не могу. Я считаю, что объяснять детям, что происходит, нужно и важно. Но при этом не нужно использовать чужую пропаганду, потому что можем получить совсем не тот эффект, который мы ожидаем. И во-вторых, нужно работать самим — то есть рассказывать о ситуации, общаться с детьми, объяснять, что происходит, с чем мы столкнулись на понятном им языке, на понятном уровне. И конечно же без матов и прочих ужасов».
При этом депутату хотелось бы послушать пояснения тех педагогов, «которым хватило ума, или такта, или образования, чтобы предложить к просмотру такой мультфильм».
«Давайте на этом сконцентрируемся — что это за педагоги и какие мотивы ими двигали, что они чуть не показали нашим детям такую инфернальную дичь», — подчеркнул он.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что педагогам Бобровской школы было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, главные герои которого в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, но потом начали ссориться. При этом замдиректора по воспитательной работе увидела в мультфильме лишь «ненормативную лексику».