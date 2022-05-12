Орел, , 15:10 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» следственными органами Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 12 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Дело возбуждено по статье о получении взятки. По версии следствия, подозреваемый систематически получал от индивидуального предпринимателя — представителя ООО из Московской области деньги за содействие в заключении с МПП ВКХ «Орелводоканал» договоров на поставку продукции и поддержание долгосрочных финансово-хозяйственных отношений. Речь идёт о взятке на общую сумму 102 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области. В рамках дела проводятся следственные действия.