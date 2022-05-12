Астрахань, , 15:10 — REGNUM В Астрахани директор управляющей компании ООО «УК «Ника» подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фигура Ники-победительницы с лавровым венком. Станция метро «Курская Кольцевая» Николай Иванов © ИА REGNUM

По версии следствия, директор УК присвоил более 1,2 миллиона рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств. Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.