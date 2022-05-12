Астрахань, 12 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Астрахани директор управляющей компании ООО «УК «Ника» подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Николай Иванов ИА REGNUM Фигура Ники-победительницы с лавровым венком. Станция метро «Курская Кольцевая»

По версии следствия, директор УК присвоил более 1,2 миллиона рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств. Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.