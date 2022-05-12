Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное количество госпитализированных в ковидные стационары и число летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 12 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 202 223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 и 10 мая подтверждено по 34 случая инфицирования.

Победили коронавирус 196 419 жителей, доля выздоровевших составляет 97,13%. Что касается суточных данных, то 11 мая вылечились от ковида 72 жителя, 10 мая — 75 человек.

Количество вновь госпитализированных возросло: если 10 мая попали в больницы 12 ковидных пациентов, то 11 мая в ковид-стационары направлен 21 человек.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Ульяновской области от ковида умер 4661 человек, из них 11 мая — трое больных.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил со ссылкой на прогнозы, что «в конце мая — июне можно ожидать новую волну коронавирусной инфекции в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали около 720 тыс. жителей Ульяновской области, из них порядка 558 тыс. человек завершили вакцинацию.

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