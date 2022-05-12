Ульяновск, 12 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное количество госпитализированных в ковидные стационары и число летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 12 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 202 223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 и 10 мая подтверждено по 34 случая инфицирования.

Победили коронавирус 196 419 жителей, доля выздоровевших составляет 97,13%. Что касается суточных данных, то 11 мая вылечились от ковида 72 жителя, 10 мая — 75 человек.

Количество вновь госпитализированных возросло: если 10 мая попали в больницы 12 ковидных пациентов, то 11 мая в ковид-стационары направлен 21 человек.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Ульяновской области от ковида умер 4661 человек, из них 11 мая — трое больных.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил со ссылкой на прогнозы, что «в конце мая — июне можно ожидать новую волну коронавирусной инфекции в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали около 720 тыс. жителей Ульяновской области, из них порядка 558 тыс. человек завершили вакцинацию.