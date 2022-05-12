Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону Пролетарский районный суд арестовал мужчину за демонстрацию татуировки со свастикой. Об этом 12 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Судом установлено, что ростовчанин утром 9 мая, находясь на Театральной площади, где проходил военный парад ко Дню Победы, демонстрировал левую руку, на предплечье которой имеется наколка с изображением нацистской символики.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо иных атрибутики или символики». Ростовчанину назначено наказание в виде административного ареста на пять суток.