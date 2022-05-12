Тюмень, 12 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Тюменской области индекс промышленного производства за январь–март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Промышленность

Отмечается, что рост региональной промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 160% к уровню января-марта 2021 года.

«Развитие тюменской промышленности обеспечивает не только бесперебойное поступление налоговых платежей в региональный и муниципальные бюджеты, но и стабильную ситуацию на рынке труда. Это важнейшие гарантии благополучия наших земляков и региона в целом», — прокомментировал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за девять месяцев 2021 года индекс промышленного производства вырос на 8,1%.