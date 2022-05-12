* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. «Фронт Азадеган» в Афганистане обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военных преступлениях и геноциде и призвал мировое сообщество и ООН принять немедленные меры для предотвращения убийств мирных жителей в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Фронт заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали убивать мирных жителей, как и в течение последних 20 лет, и совершили военные преступления и акты геноцида в ходе недавних событий.

Фронт также призвал мировое сообщество и ООН принять меры против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы остановить циничные убийства мирных жителей, а страны, лояльные «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — принудить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживаться правил ведения войны, чтобы предотвратить дальнейшие убийства гражданского населения.

После эскалации столкновений в Панджшере, Андарабе и Тахаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обвинены в нарушении правил ведения войны, захвате заложников и убийствах мирных жителей, что, впрочем, всегда отвергалось «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).