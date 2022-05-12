Хельсинки, , 15:50 — REGNUM 12 мая высшее политическое руководство Финляндии в лице президента и премьер-министра поставило точку в имевших в последнее время место дискуссиях о вступлении страны в НАТО. Как сообщает собкор шведского телеканала SVT Лиселотт Линдстрём в Финляндии, политические элиты и редакции крупнейших шведских СМИ позитивно восприняли новость о том, что страна намерена обеспечивать свою безопасность с помощью вхождения страны в НАТО.

Хельсинки, Финляндия (сс) Timo Newton-Syms

«Я бы сказала, почти настроение какое-то торжественное. В стране наблюдается чувство гордости тем, что Финляндия приняла это решение в столь сжатые сроки, сохраняя при этом хладнокровие, анализируя и обдумывая его», — отметила журналист.

Последний опрос общественного мнения, подчеркнула Линдстрём, показал, что три четверти финнов выступают за членство страны в НАТО. Поэтому, рассуждает она дальше, когда президент в конце концов заявил публично о своей четкой позиции, ожидается, что их число возрастет еще больше возрастет.

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