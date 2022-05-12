12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что памятник Освободителям Риги лишён защиты в соответствии с решением Сейма (парламента) Латвии и может быть демонтирован.

Анна Царькова, , 18:56 — REGNUM Памятник Освободителям Риги лишён защиты в соответствии с решением Сейма (парламента) Латвии и может быть демонтирован. Об этом 12 мая сообщается в телеграм-канале портала Baltnews.

Уничтожение истории Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Народ спросили? Так и сносят власть», — отреагировала Наталья.

«Шакалы трусливые», — не выдержала Ирина.

«Памятники своим умершим родственникам снесут сначала пусть», — добавила Tasha.

«Ну они только против памятников и смелые», — написал Вован.

«Надо их снести, никто из НАТО за них не ввяжется», — пишет «Лаврентий Берия».

«Памятника испугались», — добавила Мария.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия. Kalnroze

«Придётся России снова вернуться для установления памятника Освободителям!» — не без сарказма прокомментировал новость V. B.

«Наличие такого количества цветов должно было озадачить власть, прежде всего отношением к памятнику и памяти народа, но это к делу отношения не имеет — кукловодам за морем надо позлить медведя. Им мало?» — задался вопросом Александр Ц.

«Люди и правительство — это две разных единицы, вот поэтому и нет единения. А людям большое уважение за память!!! Каким ковром цветов устлали дорогу, молодцы!» — написала Виктория.

«Вопрос ещё, как люди на это отреагируют», — добавила Екатерина Б.

«Народ Латвии!!! Выходите на улицу, не давайте сносить памятники», — призвал один из участников обсуждения.

«Надеюсь, люди выйдут на улицы и отстоят памятник, отстоят историю», — пишет Alex White.

«Против своих же дедов и отцов пошли… дебилы», — не выдержала Гая.

«В Германии ничего не сносят!!! Это показатель! А эти низшие правительства — трусы и плебеи. А Люди — настоящие!!!» — пишет Виктория.

«Зато теперь понятно, кто за фашистов…» — отреагировал Misha.

«Потомки нацистов у власти не выдержали такой огромной поддержки памяти о Великой Победе. Решили снести мемориал, чтобы больше не видеть, как люди чтят павших в Великой войне против фашизма», — отметил Михаил.

«Маленькая никудышная Прибалтика, как муха навозная, жужжит и жужжит… Думаю, в скором времени народу надоест этот беспредел…» — написал Рома.

«Одним словом — нацисты», — добавила Galla.

«Парламент Латвии против освобождения Риги, а значит, за то, чтобы быть абажурами и перчатками», — резковато прокомментировал новость Алексей Т.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

«Даже если снесут, то всё равно люди будут приходить на это место. Главное — память в сердце», — отреагировала Ольга М.

«Ну то есть Рига перестаёт быть освобождённой. Правильно?» — недоумевает Евгения П.

«А латыши в борьбе против фашизма не участвовали? Это ведь их памятник тоже! Олухи!» — не выдержал Никита.

«Да, операция на Украине обнажила истинное лицо Запада и уровень их застарелой ненависти к России», — отметила Маргарита.

«Так они же сносят и свою историю. Печально за их будущее», — написала Светлана.

«Прибалтам ничего не дорого, кроме сапога дяди Сэма», — пишет Лена.

«В целом Рига — настоящие красавчики, я вообще такого не ожидала, респект! А элиткам продажным пусть будет плохо во всех странах!» — подытожила Natalia.

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