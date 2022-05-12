Москва, , 15:05 — REGNUM Потери для местного турбизнеса в странах ЕС будут значительными из-за роста цен на энергоносители, высоких темпов инфляции до 7,5%, снижения доходов населения и покупательской способности, а также экономических проблем из-за нарушения логистических цепочек в странах ЕС, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

Туристы staand

«Несмотря на то, что российский рынок не считается ведущим для Европы, его отсутствие также окажется болезненным и помешает быстрому восстановлению отрасли.

По числу международных прибытий — 13,7 млн — Россия в 2021 году занимает пятое место в мире. Спрос на поездки россиян за рубеж высокий в июне, и июле и составляет 20% от общего числа.

Расходы россиян на путешествия составляют $21,5 млрд, поэтому Россия входит в десятку ведущих глобальных рынков по расходам на зарубежный туризм.

Осенью, как и европейцы, 60% россиян выбирают пляжный отдых. Болезненнее всего отсутствие россиян и европейцев может оказаться для Италии, Кипра, Испании, Болгарии, Греции, Португалии.

Экономика этих стран сильно зависит от туризма — на него приходится почти от 10% до 14% валового продукта. Хотя доля россиян составляет 6% от общего въездного потока, Россия считается важным рынком для этих стран.

Страны ЕС потеряют 1,5-2% своей стоимости из-за санкций против России, а также потеряют более 3 млн туристов только из России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, европейским странам придется надеяться на туризм из-за влияния антироссийских санкций на экономику, написало издание The Wall Street Journal.

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