Москва, 12 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. «Детский» видеохостинг YouTube Kids публикует взрослый контент, способный навредить ребёнку. YouTube Kids показывает видео, которые пропагандируют употребление наркотиков, огнестрельное оружие и отбеливание кожи. Об этом сообщила американская некоммерческая организация Tech Transparency Project по итогам проведенной проверки.

ИА REGNUM Интернет

Сервис для детей появился в 2015 году как более безопасный аналог видеохостинга для пользователей младше 13 лет. ИТ-гигант утверждает, что видео на сервисе подходят для всей семьи благодаря набору фильтров. В приложении есть деление контента по трём возрастным группам: «старшая» для детей от 9 до 12 лет, «младшая» (от 4 до 7 лет) и «дошкольная» (младше 4 лет).

При этом в YouTube Kids признали, что «ни одна система не идеальна, и неподходящие видео могут проскользнуть».

Угрозу для детей представляет и взрослая версия приложения. Особой верификации возраста у YouTube нет, в связи с этим ребенок может спокойно пользоваться платформой и столкнуться с неподобающим, опасным или даже запрещенным контентом. Именно поэтому российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала YouTube к соблюдению российского законодательства.

«Западные гиганты систематически демонстрируют свое равнодушное и недобросовестное отношение к собственным пользователям — в том числе несовершеннолетним. Даже детская версия не может позволить родителям «спать спокойно»: механизмы рекомендаций платформы продвигают детям опасный и деструктивный контент», — написал в своем ТГ-канале руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич .

«При наличии детской версии ИТ-гигант никак не препятствует детям пользоваться и своей «взрослой» платформой YouTube. На видеохостинге ребенок может столкнуться с призывами к нарушению закона, жестокостью, фейками, треш-контентом, насилием, русофобией. При этом психика несовершеннолетних менее устойчива к насилию и жестокости, а когнитивные способности детей не позволяют им отличать фейки и провокации, которые им рекомендуют алгоритмы видеохостинга», — подчеркнул эксперт.

«YouTube может нанести настоящий непоправимый вред хрупкой детской психике, он может привести к депрессии, тревожности, суицидальным мыслям, росту агрессии. Детское мировоззрение может быть грубо и жестоко перевернуто, что грозит тяжелыми последствиями в будущем. Наплевательское отношение видеохостинга к юным пользователям — это доказательство его недобросовестности, отсутствия заботы о пользователях и беспринципности», — продолжил Александр Малькевич.