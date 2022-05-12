Москва, , 15:04 — REGNUM В ходе торгов на Мосбирже курс американского доллара по отношению к российскому рублю впервые с февраля 2020 года упал почти до 65 рублей за один доллар. Это 12 мая следует из данных торговой площадки.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, по состоянию на 14:48 мск стоимость американского доллара составляла 65 рублей, что есть снижение стоимости на 3,27%. Также курс евро по состоянию на 14:52 мск снижался на 3,96% — до 67,7 рубля

При этом такой показатель фиксируется впервые с 26 февраля 2020 года (65,51 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году российский рубль показывает лучшую динамику среди всех мировых валют.