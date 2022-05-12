Донецк, 12 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский и Куйбышевский район Донецка, сообщает 12 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.35 (совпадает с мск) — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, 13.47 — населенный пункт Водяное — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра», — говорится телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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