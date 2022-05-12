* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:03 — REGNUM Источники, контролирующие распределение помощи в министерстве по делам беженцев и репатриации в Афганистане, сообщили СМИ, что большая часть помощи, поступающей в министерство, распределяется среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Дети в Афганистане 8am.af

«Командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или лицо, связанное с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившее чрезвычайный приказ от Халил-ур-Рахмана Хаккани, главы министерства, получает помощь для десятков людей, при этом, по его словам, прошение простого человека, действительно нуждающегося в помощи, месяцами лежит в министерстве и часто просто теряется. Он добавил, что ворота министерства по делам беженцев всегда открыты для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они получают большую выгоду от помощи, оказанной международным сообществом нуждающимся», — сообщают источники газеты «8 Собх», знакомые с процессом раздачи международной помощи народу Афганистана.

Издание цитирует другой источник: »Я видел моджахеда, который вывез с элеватора 150 мешков риса, а также муку, но не согласно прошению страждущего, а по распоряжению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источник также сообщил, что офисы министерства забиты петициями, которые месяцами не рассматриваются, но каждый талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получает письменное распоряжение Халил-ур-Рахмана Хаккани и забирает единовременно чрезвычайную помощь, рассчитанную на более чем 100 человек».

Собеседник, не скрывая своей печали о несправедливом распределении помощи, добавил: »Беднягу, чью заявку в министерстве кладут «под сукно», который каждый день платит арендную плату и много дней ждёт за дверью министерства, в конце концов выгоняют при помощи кнута и приклада».

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перенесли склад с гуманитарной помощью с центрального элеватора Кабула на городской стадион, прямо на травяное покрытие футбольного поля; никакой прозрачности и подотчётности в распределении помощи нет, и только журналистам и специальным СМИ, которые действуют по указке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разрешено сообщать о распределении помощи. Кроме того, людей, которые хотят получить помощь, и владеют телефонами с фото- и видеокамерами, заносят в особые списки и предупреждают, что они будут сурово наказаны, если будут снимать раздачу помощи.

Источники также говорят, что политика руководства и должностных лиц министерства по делам беженцев является дискриминационной по отношению к государственным служащим времён республики. Согласно источникам, они подвергаются преследованиям, а в некоторых случаях и унижениям.

Также сообщается, что руководящим работникам министерства по делам беженцев, подавляющее большинство которых недавно назначено талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по случаю Ид аль-Фитр было выдано по 30 000 афгани и по пять мешков муки. Согласно источникам, вновь принятые на работу лица получают различные льготы и помощь под предлогом того, что они ещё не получили заработную плату.

В большинстве провинций критикуется несправедливое распределение помощи. В различных провинциях, включая Парван, Тахар, Балх и Вардак, нуждающиеся также заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределяют помощь международного сообщества среди своих людей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали конкретного ответа на эти обвинения и назвали их лживыми.