Ереван, 12 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Генпрокуратура Армении после обращений родителей погибших в войне в Нагорном Карабахе решила вызвать на допрос премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об том 12 мая сообщил журналистам адвокат родителей Ваан Ованнисян.

Стоп-кадр трансляции azatutyun.am Никол Пашинян

«Премьер-министр Армении будет допрошен в качестве свидетеля в военном следственном управлении», — сообщил юрист журналистам.

Он рассказал, что допрос должен состояться на следующей неделе. Всех родителей погибших бойцов, которые обратились в следственные органы, признали потерпевшими.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.