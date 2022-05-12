Москва, , 15:03 — REGNUM На пост президента Федерации кёрлинга России (ФКР) переизбран депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв. Об этом 12 мая сообщили в организации.

Дмитрий Свищев MEDIACRAT

Отмечается, что Свищёв переизбран на пост президента ФКР на безальтернативной основе. Отчётно-выборная конференция организации прошла 12 мая.

Свищёв возглавляет ФКР с 2010 года. Также он является председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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