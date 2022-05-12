Сеул, 12 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Уходящий премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём призвал 12 мая к диалогу и компромиссу для решения проблем, включая политические разногласия и экономическое неравенство, в связи с окончанием своих полномочий. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ким Бу Гём официально ушел в отставку через два дня после того, как президент Юн Сок Ёль вступил в должность, а также на фоне неуверенности в том, одобрит ли Национальное собрание (парламент) кандидатуру Хан Док Су на пост премьер-министра.

Ожидается, что исполняющим обязанности премьер-министра станет министр финансов Чху Гён Хо, который одновременно является заместителем премьер-министра по экономическим вопросам.

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль официально попросил Национальное собрание утвердить кандидатуру Хан Док Су, однако правящая партия «Сила народа» и главная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» не смогли договориться о дате проведения слушаний по утверждению кандидатуры.

В Южной Корее премьер-министр — единственная должность в кабинете министров, требующая одобрения парламента.