Омск, 12 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Обнародованы сведения о доходах за 2021 год губернатора Омской области Александра Буркова и его супруги.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Александр Бурков

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на официальном сайте регионального правительства, Бурков за прошлый год заработал 7 769 191,02 рубля (7,77 млн рублей). Ему принадлежат квартира площадью 180,6 кв. м (½ доли), жилой дом площадью 37,9 кв. м, земельный участок площадью 2401 кв. м.

Супруга Буркова заработала за 2021 год 4 526 826,58 рубля (4,5 млн). У неё есть квартира площадью 43,4 кв. м, квартира площадью 71,1 кв. м (¼ доли), жилой дом площадью 325,2 кв. м (¼ доли), гараж площадью 22,1 кв. м (¼ доли), земельный участок площадью 2400 кв. м (¼ доли) и легковой автомобиль Ауди Q5.

В пользовании у семьи Буркова — квартира площадью 272 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год губернатор Омской области Александр Бурков заработал 7 098 164,17 рубля (7,1 млн), его супруга — 1 527 178,02 рубля (1,5 млн).

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