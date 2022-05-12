12 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Борман, , 18:56 — REGNUM В марте 2022 года я с семьей покинул Мариуполь, где от квартиры остались только капитальные стены, и переехал в посёлок Белосарайская коса Мангушского (бывшего Первомайского) района.

Ещё в марте людей, приехавших сюда, было настолько много, что первая гуманитарная партия в 1100 комплектов не досталась даже половине. До второй половины апреля приходилась с пяти утра стоять в очереди около магазина и ждать привоз хлеба в село. По две буханки в руки — хлеба хватало не всем… Сейчас люди стали возвращаться в Мариуполь, и Белосарайка заметно опустела — теперь не нужно занимать ранним утром очередь перед закрытым магазином, чтобы купить две булки хлеба.

В этом небольшом посёлке 9 мая, несмотря на все невзгоды, люди собрались вместе, чтобы вспомнить бессмертный подвиг советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Люди собрались у мемориала на Аллее славы в посёлке Белосарайская коса Богдан Борман © ИА REGNUM

Украинские телефонные операторы фактически на территории ДНР не работают. Оператор ДНР «Феникс» есть лишь у немногих, хотя люди встали в очередь на получение ещё в конце марта. А без связи трудно донести необходимую информацию в нужное время.

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне Богдан Борман © ИА REGNUM

Именно по этой причине в День Победы людей на церемонии возложения цветов на Аллее Героев Великой Отечественной войны было довольно-таки мало — чуть более полусотни человек

Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина Богдан Борман © ИА REGNUM Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина Богдан Борман © ИА REGNUM

Список односельчан, сражавшихся в Великой Отечественной войне Богдан Борман © ИА REGNUM

Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович Богдан Борман © ИА REGNUM Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович Богдан Борман © ИА REGNUM

К празднику Аллея Героев была приведена в порядок. У памятного знака погибшим односельчанам на самодельный флагшток водрузили запрещенное на Украине Знамя Победы, флаг России и ДНР. Пришедшим людям раздали георгиевские ленты, но всем желающим их не хватило

Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны Богдан Борман © ИА REGNUM

Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны Богдан Борман © ИА REGNUM

На мероприятии присутствовал местный священник, который вспомнил павших воинов Великой Отечественной войны, которые жили в этом посёлке, помолился за них и за то, чтобы на нашей земле снова наступил мир.

День Победы в посёлке Белосарайская коса (ДНР) Богдан Борман © ИА REGNUM

Еще раз всех с Днем Победы, всем мирного неба над головой. Победа будет за нами!