Богдан Борман, 12 мая 2022, 18:56 — REGNUM В марте 2022 года я с семьей покинул Мариуполь, где от квартиры остались только капитальные стены, и переехал в посёлок Белосарайская коса Мангушского (бывшего Первомайского) района.

Ещё в марте людей, приехавших сюда, было настолько много, что первая гуманитарная партия в 1100 комплектов не досталась даже половине. До второй половины апреля приходилась с пяти утра стоять в очереди около магазина и ждать привоз хлеба в село. По две буханки в руки — хлеба хватало не всем… Сейчас люди стали возвращаться в Мариуполь, и Белосарайка заметно опустела — теперь не нужно занимать ранним утром очередь перед закрытым магазином, чтобы купить две булки хлеба.

В этом небольшом посёлке 9 мая, несмотря на все невзгоды, люди собрались вместе, чтобы вспомнить бессмертный подвиг советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Люди собрались у мемориала на Аллее славы в посёлке Белосарайская коса
Люди собрались у мемориала на Аллее славы в посёлке Белосарайская коса
Богдан Борман © ИА REGNUM

Украинские телефонные операторы фактически на территории ДНР не работают. Оператор ДНР «Феникс» есть лишь у немногих, хотя люди встали в очередь на получение ещё в конце марта. А без связи трудно донести необходимую информацию в нужное время.

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне
Мемориал павшим в Великой Отечественной войне
Богдан Борман © ИА REGNUM

Именно по этой причине в День Победы людей на церемонии возложения цветов на Аллее Героев Великой Отечественной войны было довольно-таки мало — чуть более полусотни человек

Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина
Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина
Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина
Богдан Борман © ИА REGNUM
Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина
Богдан Борман © ИА REGNUM
Список односельчан, сражавшихся в Великой Отечественной войне
Список односельчан, сражавшихся в Великой Отечественной войне
Богдан Борман © ИА REGNUM
Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович
Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович
Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович
Богдан Борман © ИА REGNUM
Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович
Богдан Борман © ИА REGNUM

К празднику Аллея Героев была приведена в порядок. У памятного знака погибшим односельчанам на самодельный флагшток водрузили запрещенное на Украине Знамя Победы, флаг России и ДНР. Пришедшим людям раздали георгиевские ленты, но всем желающим их не хватило

Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны
Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны
Богдан Борман © ИА REGNUM
Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны
Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны
Богдан Борман © ИА REGNUM

На мероприятии присутствовал местный священник, который вспомнил павших воинов Великой Отечественной войны, которые жили в этом посёлке, помолился за них и за то, чтобы на нашей земле снова наступил мир.

День Победы в посёлке Белосарайская коса (ДНР)
День Победы в посёлке Белосарайская коса (ДНР)
Богдан Борман © ИА REGNUM

Еще раз всех с Днем Победы, всем мирного неба над головой. Победа будет за нами!