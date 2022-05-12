Донецк, 12 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака со стороны украинских позиций зафиксирована в 14:12. Боевики открыли огонь по жилым кварталам Петровского района Донецка со стороны Новомихайловки. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинской артиллерии.