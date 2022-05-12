Цхинвал, 12 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Производственно-полиграфическое объединение Южной Осетии из-за антироссийских санкций может столкнуться с дефицитом расходных материалов, необходимых для производства цветной печатной продукции. Об этом 12 мая сообщила агентству «Рес» типографии Мадина Икаева.

Типография

«Для выпуска цветных газет, книг, рекламных проспектов, визиток и т.д. мы используем термальные пластины марки Kodak и белую офсетную бумагу. Сейчас на складе у нашего московского поставщика 550 таких пластин для нас», — сказала Икаева.

Она отметила, что этих запасов хватит до конца июня, а дальнейшие поставки прервались из-за санкций. С поставкой пластин SONORA также есть проблемы, а в типографии не могут работать с расходными материалами от других поставщиков.

Икаева сообщила, что российские поставщики пообещали решить эту проблему. Пока в типографии ищут способы, как экономней использовать имеющиеся расходники.