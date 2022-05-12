Рим, , 14:52 — REGNUM По мнению председателя Военного комитета Евросоюза итальянского генерала Клаудио Грациано, конфликт на Украине может растянуться на годы. Он заявил об этом 12 мая в интервью газете Corriere della Sera.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Грациано, имеется «реальная опасность» того, что связанный с Украиной кризис рискует «длиться годами».

При этом накануне газета il Messaggero сообщила о подготовке итальянскими властями третьего межведомственного декрета с новым пакетом военной помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза увеличить объём военной помощи Украине на €500 млн.