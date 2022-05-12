Донецк, 12 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 14:10. С украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по городу Ясиноватая. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел попали Донецк и Гольмовский.