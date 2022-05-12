Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Посольство Афганистана в Нью-Дели объявило, что Индия ещё на год продлила специальные исключения для афганской сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в эту страну. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Колоски пшеницы, которые свалила непогода — град и ветер в Хабарском районе Алтайского края Светлана Шаповалова

По данным посольства Афганистана в Нью-Дели, в соответствии со стандартами правительства Индии, любая культура перед поступлением на индийский рынок должна быть обработана пестицидами. Но афганские экспортёры не могут соответствовать этому критерию из-за отсутствия доступа к этому материалу.

По этой причине по запросу посольства Афганистана, Индия продлила освобождение от установленного стандарта для афганской сельскохозяйственной продукции ещё на год.

Индия является крупным рынком сбыта афганской сельскохозяйственной продукции и одним из основных направлений сельскохозяйственного экспорта страны. В последние годы стоимость годового товарооборота между двумя странами достигла почти полутора миллиардов долларов.