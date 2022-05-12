Москва, , 14:49 — REGNUM Сильное укрепления рубля стало результатом усиленного сдерживания движения потоков международного капитала из России и в Россию в ответ на введённые западом масштабные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Рубль © ИА REGNUM

«Требование к российским экспортерам продавать 80% валютной выручки, ограничения на покупку наличной валюты, а также резкое сокращение поступления импортных товаров в Россию, и невозможность для иностранных инвесторов продать российские ценные бумаги — все эти факторы сыграли в пользу такого динамичного роста курса рубля.

Однакоэти условия играют на повышение курса рубля только внутри страны, и если все вышеперечисленные ограничения были бы сняты, рубль вряд ли бы смог устоять от падения на открытой валютной бирже под влиянием курсообразующих факторов, таких как реальный спрос на валюту на мировом рынке как резервную валюту и средство платежа.

Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что уже более 10 европейских компаний выполнили требования Газпрома по оплате газа в рублях, а это указывает на то, что вектор роста спроса на рубль со стороны мировых рынков может иметь дальнейшее продолжение», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в мире 2022, ссылаясь на его лидерство по росту курса по отношению к доллару. С начала 2022 года среди 31-й мировой валюты, рост рубля составил 11%.

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