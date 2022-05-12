Донецк, 12 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел попали Донецк и Гольмовский. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:35 из населённого пункта Новолуганское был открыт огонь по посёлку Гольмовский. По нему было выпущено шесть мин калибром 120 мм. В 13:47 из населённого пункта Водяное под огонь попал Куйбышевский район Донецка. По нему выпущено три снаряда калибром 122 мм.