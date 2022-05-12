Рига, , 14:48 — REGNUM Забирать памятник Воинам-Освободителям из Риги в Россию нельзя, иначе придется забрать и все остальные монументы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 мая, комментируя решение парламента Латвии.

Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги Latvia.mid.ru

Как сообщалось ранее, депутаты разрешили снос памятника Воинам-Освободителям. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если такое решение будет принято, Россия будет готова эвакуировать монумент из Риги.

« Дальнейшая судьба Монумента Воинам-Освободителям в Риге, как и других памятников освободителям нашей страны и Европы от фашизма, решится в зависимости от ответов на следующие вопросы.

Вопрос первый: насколько организованно и сплочённо проявят себя в момент начала разрушения монумента латвийские антифашисты, русские Латвии и нормальные латыши. Если всё же латвийские неонацисты начнут этот монумент ломать, думаю, что без жертв не обойдётся и к этому надо быть готовыми.

Вопрос второй: насколько российские нефтяники готовы будут отказаться от тех денег, который даёт им приготовление так называемой «латвийской смеси» в латвийских портах (51 процент — нефть из Казахстана, 49 процентов — российская). Понадобится и политическая воля руководства России: необходимо будет перекрыть транзит казахстанской нефти в Латвию через нашу территорию.

Вопрос третий: насколько быстро будут объявлены в международный розыск те латвийские политики, которые, проталкивая решение о сносе Монумента Воинам-Освободителям в Риге и других памятников в Латвии, нарушают статью 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, имеющую экстерриториальную проекцию.

Некоторые недальновидные политики в России заговорили о возможности переноса рижского Монумента в Россию. Это глупость. Монумент должен стоять там, где его поставили наши отцы и деды, в том числе латыши. Заберём один, все придётся забирать, причём не только из Латвии! Да и в русских Латвии и нормальных латышей там я верю. Надо только поддержать их решением по нефти.