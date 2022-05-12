Джакарта, , 14:48 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 12 мая в Индонезии выявили 6 049 876 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 785 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 888 571 человек.

В период с 11 по 12 мая от COVID-19 умерли 14 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 438 жителей Индонезии.

В Индонезии насчитывается 4867 активных случаев COVID-19.