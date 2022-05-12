Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM В рамках международного Дня музеев жители и гости Санкт-Петербурга 18 и 19 мая смогут посетить Государственный Эрмитаж бесплатно. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе музея.

Государственный Эрмитаж в преддверии открытия Дарья Драй © ИА REGNUM

Пускать посетителей без взимания платы 18 мая будут главный музейный комплекс, главный штаб и музей императорского фарфорового завода. Такая возможность будет у всех категорий индивидуальных посетителей. Между тем, для того, чтобы попасть в филиалы музея, нужно будет забронировать бесплатные билеты на сайте. Стоит отметить, что один человек сможет взять не более четырёх билетов одного наименования.

При этом в четверг, 19 мая, будет безвозмездным лишь для льготных категорий. Среди них несовершеннолетние, студенты, курсанты, аспиранты, многодетные семьи и другие. С перечнем категорий можно ознакомиться на сайте музея. Для посещения также потребуется приобрести билет через Интернет, а при посещении обменять заказ на физический носитель.

Напомним, что на постройку библиотеки и фондохранилища Эрмитажа потратят почти 2 млрд рублей. Подрядчика выберут уже 18 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: На строительство новых фондохранилищ Эрмитажа потратят почти 2 млрд рублей