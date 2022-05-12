* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:45 — REGNUM На встрече со спецпредставителем ЕС по Афганистану министр внутренних дел Афганистана потребовал от мирового сообщества не поддерживать вооружённую оппозицию в стране.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани на встрече с Томасом Николсоном заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никому не позволяют угрожать другим странам с территории Афганистана.

Заявив, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда открыт к диалогу с внутренней оппозицией, он призвал страны мира не поддерживать вооружённую оппозицию в Афганистане.

Согласно заявлению, опубликованному министерством внутренних дел Афганистана, Николсон также связал глобальную безопасность со стабильностью в Афганистане и заявил, что Европейский союз не поддерживает восстания и мятежи в Афганистане.

Специальный представитель ЕС также написал в «Твиттере», что в беседе с Хаккани он выразил «удивление и разочарование» по поводу того, что средние школы для девочек по-прежнему закрыты, и что министр внутренних дел Афганистана твердо обещал, что этот вопрос будет решён.