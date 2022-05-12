Тамбов, 12 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 43 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 мая выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 275 случаев заражения.

После выздоровления выписан 112 тыс. 41 пациент, в том числе 127 — за последние сутки.

За весь период скончался 2401 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.