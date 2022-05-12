Галич, Костромская область, 12 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Бывшего начальника СИЗО No2 в Галиче Василия Шигина обвиняют в превышении должностных полномочий, мелком взяточничестве и присвоении имущества. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Ремонт

По версии следствия, в 2019–2021 годах руководитель привлекал подчинённых к ремонту своей квартиры. Также в этот период он «необоснованно» выплатил им зарплату на сумму в 444 тысячи рублей, забрал у сотрудников часть премий, присвоил имущество казённого учреждения на сумму в 65 тысяч рублей и получил взятку от одного из проштрафившихся подчинённых. За вознаграждение он обещал не проводить в отношении мужчины проверку и не привлекать его к ответственности.

По подсчётам следователей обвиняемый причинил государству ущерб на 1,6 млн рублей. Потерпевшими по делу выступают 15 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Дело поступило в суд 12 мая, первое заседание по нему ещё не назначено. После предъявления обвинения подозреваемого уволили со службы, начальником СИЗО с августа 2021 года является Евгений Голубев.

Напомним, похожая история в Костромской области случилась в 2019 году. Тогда начальника одной из пожарных частей в Буе обвинили в превышении должностных полномочий. Проверка выявила, что в период с июля по октябрь 2018 года мужчина снимал подчинённых с дежурства и отправлял строить свой дом. Против руководителя было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он признал свою вину и компенсировал расходы, связанные с незаконным использованием труда подчиненных. Его также уволили с работы.