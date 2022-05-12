Донецк, 12 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский Донецкой Народной Республики обстрелян в результате атаки украинских войск. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 13:30. Украинские силовики с позиций в населённом пункте Курдюмовка открыли огонь по посёлку Гольмовский.

Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.