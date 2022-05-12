Псков, , 14:43 — REGNUM В связи с произошедшим инцидентом по уборке цветов, возложенных 9 мая 2022 к памятнику воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, в городе Пскове прошла ответная акция у консульства Латвийской Республики, передает Псковское агентство информации (ПАИ).

Память ИА REGNUM

У входа в консульство Латвийской Республики в последний день его работы в Пскове был размещен баннер с изображением памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, к которому возложены цветы в память о подвиге советских солдат, освободивших Латвийскую Республику от немецко-фашистских захватчиков.

По мнению организаторов акции, действия властей Риги показывают стремление стереть из памяти людей подвиг советского народа — победителя в Великой Отечественной войне.

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