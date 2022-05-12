Лондон, 12 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Великобритания будет вынуждена перейти к действиям, если Европейский союз не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии. Об этом в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

«Министр иностранных дел подчеркнул, что главным приоритетом Великобритании является защита мира и стабильности в Северной Ирландии, и сказал, что протокол Северной Ирландии стал самым большим препятствием для формирования нового правительства», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Соединённого Королевства.

Трасс подчеркнула, что предложения Лондона по протоколу помогут устранить торговые барьеры между Великобританией и Северной Ирландией, но при этом защитят единый рынок ЕС.

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«Ситуация в Северной Ирландии — вопрос внутреннего мира и безопасности для Соединенного Королевства, и если ЕС не продемонстрирует необходимую гибкость, чтобы помочь решить эти проблемы, то как у ответственного правительства у нас не будет выбора, кроме как перейти к действиям», — подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

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В свою очередь Шефчович подтвердил, что у ЕС нет пространства для расширения переговорного мандата или внесения новых предложений для снижения общего уровня торговых трений.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания и Евросоюз согласовали североирландский протокол в рамках сделки по Brexit. Однако летом 2021 года Лондон заявил о намерении внести изменения в протокол, но прогресса в переговорах по этому вопросу не наблюдалось.