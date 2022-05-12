Хасака, , 14:45 — REGNUM Неизвестные атаковали патруль курдского ополчения «Касд» в провинции Хасака на севере Сирии. Об этом 12 мая сообщает официальное информационное агентство SANA.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

По данным журналистов, нападение произошло в окрестностях посёлка Тель-Тамиса южнее города Камышлы.

Отмечается, что автомобиль ополченцев был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате нападения один ополченец погиб и двое получили ранения.

Предположительно, за нападением стоит одна из ячеек местного сопротивления, которое борется против оккупации западной Сирии армией США и её курдскими союзниками.