Хасака, 12 мая 2022, 14:45 — REGNUM Неизвестные атаковали патруль курдского ополчения «Касд» в провинции Хасака на севере Сирии. Об этом 12 мая сообщает официальное информационное агентство SANA.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия
Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

По данным журналистов, нападение произошло в окрестностях посёлка Тель-Тамиса южнее города Камышлы.

Отмечается, что автомобиль ополченцев был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате нападения один ополченец погиб и двое получили ранения.

Предположительно, за нападением стоит одна из ячеек местного сопротивления, которое борется против оккупации западной Сирии армией США и её курдскими союзниками.