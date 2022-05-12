Кострома, , 14:44 — REGNUM На одном из четырёх пляжей Костромы в районе улицы Широкой обещают установить душевую стойку. Об этом сообщает администрация города. Одновременно мыться в ней смогут два человека.

Пляж в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Официально купальный сезон в Костроме начнётся 1 июня. До этого момента на пляжах по улице Лесной, Широкой, Речному проспекту и Чернигинской набережной отремонтируют оборудование — теневые навесы, скамейки, урны, кабинки для переодевания.

Рядом с местами отдыха установят биотуалеты, по Лесной и Широкой запустят традиционные фонтаны с питьевой водой. На объекты уже завезли свежий песок. Полная подготовка пляжей с очисткой дна Волги и реки Костромы от мусора, водолазным обследованием завершится 25 мая.

Решение о запрете или разрешении купания будет принимать Роспотребнадзор. До середины июня специалисты должны взять пробы воды и исследовать их на предмет превышений по санитарно-химическим и гигиеническим показателям. В прошлом году водные процедуры были под запретом — реки испортили фекалии и неорганизованные стоки, попадающие в акватории за счёт незаконных врезок в ливневую канализацию. Отметим, что проблема с состоянием воды на официальных пляжах областного центра существует на протяжении 13 лет. За этот период официальное разрешение на купание в реках костромичам выдавали всего один раз.

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