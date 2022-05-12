Красноярск, 12 мая 2022, 14:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в федеральном оперативном штабе.
За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 803 человека, уточнили в оперштабе.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за последние сутки выявили 57 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.
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