Красноярск, , 14:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 803 человека, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за последние сутки выявили 57 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.

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