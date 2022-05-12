Москва, 12 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Заявления властей Финляндии о вступлении в НАТО являются радикальным изменением внешнеполитического курса этой страны, Россия будет реагировать по ситуации. Об этом 12 мая говорится в заявлении МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«Заявление президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Финляндии Санны Марин, высказавшихся сегодня в пользу присоединения Финляндии к НАТО, является радикальным изменением внешнеполитического курса страны. Будем реагировать по ситуации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России.