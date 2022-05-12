Степанакерт, , 14:38 — REGNUM Гражданка России, проживающая в Степанакерте Ольга Санникова, пропала без вести. Об этом сообщает пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

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«Ольга Санникова пропала без вести на прибрежной территории реки Каркар 9 мая. Информация об этом поступила в МВД и госслужбу по чрезвычайным ситуациям 10 мая», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение последних двух дней правоохранители совместно со спасателями проводят работы по поиску женщины. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят сообщить в полицию.