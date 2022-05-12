Ярославль, , 14:42 — REGNUM 11 мая врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективом Рыбинского электромонтажного завода. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев на Рыбинском электромонтажном заводе yarregion.ru

Предприятие осуществляет полный цикл изготовления кабельной продукции. Объём переработки меди составляет более 600 тонн в месяц.

«Достойное предприятие. За прошлый год выручка составила порядка 4 млрд рублей, а к концу следующего года предполагается выйти на 8 миллиардов. Сейчас здесь трудоустроены 339 человек, средняя заработная плата составляет более 50 тысяч рублей, — отметил Михаил Евраев. — У завода есть планы на расширение производственных и складских площадей, увеличение рабочих мест до 500 с лишним человек. И наша задача — такие предприятия поддерживать. И мы договорились по целому ряду мер, которые планируем в отношении этого предприятия, и намерены их обсудить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время его визита в Рыбинск».

Во время встречи сотрудники предприятия спрашивали Михаила Евраева о реализации программы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонте дорог, работе больниц и поликлиник. Михаил Евраев ответил на интересующие жителей Рыбинска вопросы.

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