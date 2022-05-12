Ярославль, 12 мая 2022, 14:42 — REGNUM 11 мая врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективом Рыбинского электромонтажного завода. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев на Рыбинском электромонтажном заводе
Михаил Евраев на Рыбинском электромонтажном заводе
yarregion.ru

Предприятие осуществляет полный цикл изготовления кабельной продукции. Объём переработки меди составляет более 600 тонн в месяц.

«Достойное предприятие. За прошлый год выручка составила порядка 4 млрд рублей, а к концу следующего года предполагается выйти на 8 миллиардов. Сейчас здесь трудоустроены 339 человек, средняя заработная плата составляет более 50 тысяч рублей, — отметил Михаил Евраев. — У завода есть планы на расширение производственных и складских площадей, увеличение рабочих мест до 500 с лишним человек. И наша задача — такие предприятия поддерживать. И мы договорились по целому ряду мер, которые планируем в отношении этого предприятия, и намерены их обсудить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время его визита в Рыбинск».

Во время встречи сотрудники предприятия спрашивали Михаила Евраева о реализации программы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонте дорог, работе больниц и поликлиник. Михаил Евраев ответил на интересующие жителей Рыбинска вопросы.

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