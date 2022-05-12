Бухарест, , 14:44 — REGNUM Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД из-за статьи о НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы румынского внешнеполитического ведомства.

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Глава ведомства Богдан Ауреску распорядился вызвать российского посла в Бухаресте в штаб-квартиру МИД после того, как посольство РФ опубликовало на своём сайте статью «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире».

Посол Кузьмин 11 мая встретился с госсекретарём по стратегическим вопросам Юлианом Фотой, который выразил недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и Североатлантического альянса.

В статье в числе прочего приведены слова папы Римского о том, что «лай НАТО» у российских границ спровоцировал реакцию Москвы. Также там указано на большое число фейков и провокаций Запада, связанных с ситуацией на Украине.

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