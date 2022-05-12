Рязань, 12 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализированы 36 новых ковид-пациентов, сообщили 12 мая в федеральном оперативном штабе. Выписан после выздоровления 91 житель.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Всего в Рязанской области выявлено 120 242 носителя инфекции. Справились с заражением 115 850 человек, Скончались от осложнений 3 367 пациентов, причём за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона в лечебных учреждениях в тяжёлом состоянии находится 21 человек, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.