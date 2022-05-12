Москва, , 14:34 — REGNUM Российский боксёр Дмитрий Бивол не будет лишён титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Дмитрий Бивол (сс) WorldSeriesBoxing

Отмечается, что Бивол сохранит пояса, статус и титулы, несмотря на санкции со стороны WBA в отношении спортсменов из России.

Ранее WBA исключила российских боксёров из рейтингов, а также лишила их возможности участвовать в титульных боях. Бивол стал исключением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса и защитил звание чемпиона мира по версии WBA. Он является непобеждённым чемпионом мира, на его счету 20 побед в 20 боях.

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